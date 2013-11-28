Курсовая, психология

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Закрыт9 заявок120 просмотров

Предмет: психология

курсовая

Тема: «психологи-ческая работа с застенчивыми детьми среднего дошкольн. возраста»

до 14 декабря

47-50страниц

АП от 80 %

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11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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