Курсовая работа "Основы теории коммуникации"

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Закрыт4 заявки137 просмотров

курсовая работа по Основам Теории Коммуникации

тема: Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса и ее видение современного социума

20-30 стр

антиплагиат от 70%

Должен быть какой нибудь пример

11 лет назад
piter-diplom
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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