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Курсовая работа "Основы теории коммуникации"
курсовая работа по Основам Теории Коммуникации
тема: Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса и ее видение современного социума
20-30 стр
антиплагиат от 70%
Должен быть какой нибудь пример
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