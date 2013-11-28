Эссе: виды контроля в аудиторской деятельности

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Закрыт3 заявки78 просмотров

Эссе:

«Назовите виды контроля в аудиторской деятельности. Объясните, кто их осуществляет, и каковы их роль и значение»

(речь идет о контроле качества аудита)

Антиплагиат 75%. Объем на усмотрение исполнителя. (от 4-х страниц )

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11 лет назад
kergetova
Оксана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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