Эссе: Сегментация рынка.

Нужно найти и скачать: Занин, Дмитрий Евгеньевич "Информационно-поисковая система с ранжированием на основе нейронных сетей с бинарной функцией выхода", 2009 г. Можно скачать ее с http://rsl.ru/ но там нужно купить подписку ...