Эссе: «Назовите виды контроля в аудиторской деятельности. Объясните, кто их осуществляет, и каковы их роль и значение» (речь идет о контроле качества аудита) Антиплагиат 75%. Объем на ...
Эссе: Сегментация рынка.
Предмет Маркетинг
Эссе
Сегментация рынка. С примерами на конкретной (любой) компании
Антиплагиат. Объем 10–12 стр.
В работе пройтись по следующим вопросам (пара-тройка абзацев в русле эссе)
1. Какую роль может играть маркетинговое исследование в
предоставлении информации для определения сегмента рынка?
2. Определите целевые сегменты (сегмент), стратегию охвата рынка
предложенным Вами продуктом.
3. Рассмотрите роль качественного исследования для определения
потребительских нужд.
4. Назовите потенциальные источники получения вторичной
информации, касающейся сегментов рынка.
5. Какие методы Вы порекомендуете для сбора информации?
6. Позиционируйте указанный Вами продукт на рынке среди
конкурирующих аналогов.
Выбранный исполнитель
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