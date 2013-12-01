Эссе: Сегментация рынка.

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Предмет Маркетинг

Эссе

Сегментация рынка. С примерами на конкретной (любой) компании

Антиплагиат. Объем 10–12 стр.

В работе пройтись по следующим вопросам (пара-тройка абзацев в русле эссе)

1. Какую роль может играть маркетинговое исследование в

предоставлении информации для определения сегмента рынка?

2. Определите целевые сегменты (сегмент), стратегию охвата рынка

предложенным Вами продуктом.

3. Рассмотрите роль качественного исследования для определения

потребительских нужд.

4. Назовите потенциальные источники получения вторичной

информации, касающейся сегментов рынка.

5. Какие методы Вы порекомендуете для сбора информации?

6. Позиционируйте указанный Вами продукт на рынке среди

конкурирующих аналогов.

11 лет назад
kergetova
Оксана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$40
2 дня
Довольна исполнителем на все 100. Быстро, грамотно и четко по заданию. Всем очень рекомендую!
Очень хороший заказчик! Интересная работа, и не плохое вознаграждение за неё! Полностью доволен сотрудничеством, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад