Магистерская диссертация по уголовному процессу

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Закрыт5 заявок153 просмотра

Требуется написание выпускной работы магистра по уголовному процессу.

Тема "Процессуальные и тактические основы участия адвоката в суде с участием присяжных заседателей"

Согласованный план работы имеется.

Объем работы - 80 страниц (+/- 5-10 страниц)

Требования к оформлению стандартные. Обязательное прохождение антиплагиат систем.

11 лет назад
dolench
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
20 дней

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад