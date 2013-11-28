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Магистерская диссертация по уголовному процессу
Требуется написание выпускной работы магистра по уголовному процессу.
Тема "Процессуальные и тактические основы участия адвоката в суде с участием присяжных заседателей"
Согласованный план работы имеется.
Объем работы - 80 страниц (+/- 5-10 страниц)
Требования к оформлению стандартные. Обязательное прохождение антиплагиат систем.
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