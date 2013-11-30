Природно-ресурсный потенциал республики Бурятия .

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В приложении аналогичная работа. И данные для таблиц.

Срок: 2 декабря до 20:00

Предмет: Экономическая география транспорта

Тема: Природно-ресурсный потенциал республики Бурятия (зона тяготения Восточно-Сибирской железной дороги)

Тип работы: Курсовая работа

Кол-во страниц: 27

Шрифт: 12 pt

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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