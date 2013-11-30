Курсовая по педагогике. тема: Функциональный подход к изучению многозначных слов на уроках русского языка. Курсовая. тема: Обучение младших школьников языковым средствам выражения согласия и возражения.
Природно-ресурсный потенциал республики Бурятия .
В приложении аналогичная работа. И данные для таблиц.
Срок: 2 декабря до 20:00
Предмет: Экономическая география транспорта
Тема: Природно-ресурсный потенциал республики Бурятия (зона тяготения Восточно-Сибирской железной дороги)
Тип работы: Курсовая работа
Кол-во страниц: 27
Шрифт: 12 pt
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