Диплом по географии

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Тема: Формирование картографических умений в курсе географии 8 класса"

Требования: объем работы 70-80 стр, Оригинальность текста строго не ниже 85%, в введение должно быть: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, сноски в тексте. Работа должна быть выполнена строго согласно методическим указаниям!

Работа должна быть высокого уровня!

Срок сдачи 25.12.2013 до 12.00!

11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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