Необходимо выполнить реферат

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Тема: Фенноскандия

Требования: объем работы: 20 страниц, Оригинальность текста строго не ниже 85%, в работе обязательно должно быть введение, заключение, список литературы, нумерация страниц

Работа должна быть высокого уровня!

Срок сдачи: 10.12.2013

11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров