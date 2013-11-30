данные о работе: Работа по языку, из раздела лингвострановедение. Тема работы: Художественный текст как источник страноведческой информации. План 1 главы: Глава 1. Художественный текст как культурно-языковой феномен ...
Диплом, предоставление ycлyг нaceлeнию в культуре
Тема: Coвepшeнcтвoвaниe пpeдocтaвлeния ycлyг нaceлeнию в cфepe кyльтypы (нa пpиMepe театра)
порядка 80 страниц
план и преддипломная есть
делать по главам.
2 глава=преддиплом на 90%
срок 2 мес
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