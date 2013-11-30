Диплом, предоставление ycлyг нaceлeнию в культуре

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Закрыт2 заявки99 просмотров

Тема: Coвepшeнcтвoвaниe пpeдocтaвлeния ycлyг нaceлeнию в cфepe кyльтypы (нa пpиMepe театра)

порядка 80 страниц

план и преддипломная есть

делать по главам.

2 глава=преддиплом на 90%

срок 2 мес

стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров