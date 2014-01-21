Дипломная работа по итальянскому языку.

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Завершен2 заявки121 просмотр

данные о работе:

Работа по языку, из раздела лингвострановедение.

Тема работы: Художественный текст как источник страноведческой информации.

План 1 главы:

Глава 1. Художественный текст как культурно-языковой феномен

1.1. Своеобразие художественного текста в аспекте лингвистики

1.2. Художественный текст как источник национально-культурной информации

1.3. Преподавание лингвострановедения на основе изучения художественных текстов на итальянском языке

Все тексты, их примеры, должны быть связаны с итальянским языком.

Требования: 2части: теоретическая и практическая

Объем: 60-90стр

После каждого параграфа вывод(ключевые фразы можно выделить)

Также вывод по каждой главе

Заключение пишется по выводам глав и параграфов

Библиография приблизительно 70 источников

Практическая часть работы: 2 группы: экспериментальная и контрольная( можно сделать какой-то тест, опрос в начале или конце главы)

срок конец февраля

11 лет назад
minus90
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$100
14 дней
Спасибо, за работу
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!

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oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад