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Дипломная работа по итальянскому языку.
данные о работе:
Работа по языку, из раздела лингвострановедение.
Тема работы: Художественный текст как источник страноведческой информации.
План 1 главы:
Глава 1. Художественный текст как культурно-языковой феномен
1.1. Своеобразие художественного текста в аспекте лингвистики
1.2. Художественный текст как источник национально-культурной информации
1.3. Преподавание лингвострановедения на основе изучения художественных текстов на итальянском языке
Все тексты, их примеры, должны быть связаны с итальянским языком.
Требования: 2части: теоретическая и практическая
Объем: 60-90стр
После каждого параграфа вывод(ключевые фразы можно выделить)
Также вывод по каждой главе
Заключение пишется по выводам глав и параграфов
Библиография приблизительно 70 источников
Практическая часть работы: 2 группы: экспериментальная и контрольная( можно сделать какой-то тест, опрос в начале или конце главы)
срок конец февраля
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