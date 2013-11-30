Курсовая современные деньги

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Экономика водного транспорта" на тему: "Экономическое обоснование оптимальной схемы доставки груза". Есть точно такой же пример работы, но с другими данными. Необходимо делать все по примеру. Также есть подробная ...