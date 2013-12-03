Реферат

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Завершен1 заявка137 просмотров

Предмет Логистика.

Тема реферата СИСТЕМА MRP-I

Объем от 9-13 (не больше)

Антиплагиат в пределах 70%

11 лет назад
kergetova
Оксана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$15
7 дней
Отличный исполнитель. Все в срок с соблюдением всех требований. Рекомендую
Рекомендую Оксану, как честного и обязательного заказчика. С ней приятно взаимодействовать.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад