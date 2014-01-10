Тема: Формирование картографических умений в курсе географии 8 класса" Требования: объем работы 70-80 стр, Оригинальность текста строго не ниже 85%, в введение должно быть: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, сноски в ...
Диплом по юриспруденции
Тема во вложении. Объем и требования стандартные.
Оригинальность по АП - от 70%.
Срок - 6 дней.
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