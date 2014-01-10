Диплом по юриспруденции

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Завершен6 заявок122 просмотра

Тема во вложении. Объем и требования стандартные.

Оригинальность по АП - от 70%.

Срок - 6 дней.

11 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад
$190
6 дней
Елена отлично справилась с работой в сжатые сроки. Спасибо!
Большое спасибо Екатерине за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад