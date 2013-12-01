Нужен дипломный проект

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Нужен диплом.

Проект мероприятий по совершенствованию системы управления качеством услуг таможенно-логистического комплекса (на примере ООО "ТЦ" Инструмент Сервис ")

Есть методичка.

Срок выполнения 14-18 дней.

11 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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