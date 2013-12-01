Курсовая на тему "Организация и планирование..."

курсовая работа по Организации и планированию строительного производства?

работа сокращенная (туда входит 1. архитектурная схема, но по ней есть уже заготовка, надо только в автокаде подправить, 2. календарный план, 3. выбор монтажных кранов, грузозахватных устройств и монтажных приспособлений ), расчет сетевого графика и строительный генеральный план делать не надо.

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