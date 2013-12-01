Курсовая на тему "Организация и планирование..."

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Закрыт1 заявка97 просмотров

курсовая работа по Организации и планированию строительного производства?

работа сокращенная (туда входит 1. архитектурная схема, но по ней есть уже заготовка, надо только в автокаде подправить, 2. календарный план, 3. выбор монтажных кранов, грузозахватных устройств и монтажных приспособлений ), расчет сетевого графика и строительный генеральный план делать не надо.

Срок: 7 дней.

AutoCAD
11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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