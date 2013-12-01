Курсовая: Оценка и управление стоимостью.

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Закрытнет заявок117 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Оценка и управление стоимостью предприятия(Предприятие в отрасли связи и ИТ)

Объем 20 стр.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Интересует цена - срок.

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11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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