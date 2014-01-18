Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Оценка и управление стоимостью предприятия(Предприятие в отрасли связи и ИТ) Объем 20 стр. Уникальность от 75% по системе ...
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Написать работу страниц на 10, тема: Этикет...
1. Начало и развитие этикета в ...
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