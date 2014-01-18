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Завершен10 заявок180 просмотров

Написать работу страниц на 10, тема: Этикет...

1. Начало и развитие этикета в ...

2. Формы обращения между родственниками (в России) приблизительно по 5 страниц +-

Подробнее в Л.С.

11 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Все отлично! Спасибо
Андрей – один из тех заказчиков, который четко знает, что хочет получить на выходе проекта и всячески помогает исполнителю в процессе работы.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад