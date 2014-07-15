LevOrlov

Орлов Андрей LevOrlov

 
47 летУкраина/Мелитополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Тексты, гуманитарные науки, работа с данными. Профессионально! Креативно!

Психолог, социолог, статист, философ.

Образование: кандидат философских наук.

15 лет работы в социологических центрах, опыт участия в подготовке, проведении многопрофильных социологических исследований на всех этапах работы.

Пишу и обрабатываю тексты любой сложности и направленности.

Качественно пишу любые виды работ (рефераты, курсовые, дипломные, магистерские, кандидатские) по гуманитарным наукам: философия, социология, религиоведение, культурология, психология, политология, конфликтология, паблик рилейшнз, реклама, СМИ.

Работаю с данными (сбор, обработка и анализ) социологических опросов, PR-кампаний, рекламных кампаний, психологических, маркетинговых, политологических, конфликтологических исследований.

Отлично знаком с с компьютерными пакетами SPSS Statistics, STATISTICA и.др.

Разрабатываю и провожу консультации по проектам, социальным иннициативам, акциям.

Разрабатываю сценарии проведения конференций, круглых столов, семинаров, тренингов.

Более 10 лет подготовки презентаций, брошюр, буклетов, лендингов, обложек, афиш любой сложности и по различной тематике.

Портфолио
Отзывы заказчиков
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Курсовая по социологии
Спасибо за качественно выполненную работу! Рекомендую Андрея как ответственного и грамотного исполнителя
Отличный опыт сотрудничества. Оперативно и по делу реагирует на вопросы и уточнения. Всегда есть возможность консультации. Спасибо!
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Реферат по этике
Отличная работа, первое и успешное сотрудничество
Прекрасный опыт сотрудничества. Своевременно отзывается на необходимые уточнения и вопросы по ТЗ. Спасибо!
Ответный отзыв
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Курсовая: Социологические и маркетинговые исследования.
Проект в целом прошел хорошо. Сотрудничеством довольны.
Отличный опыт сотрудничества! Оперативная связь, уточнения. Не бюрократический подход.
Ответный отзыв
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
$10
10 баллов
9 лет назад
Курсовая работа
Грамотная работа на высоком уровне и с соблюдением сроков. Очень доволен сотрудничеством.
Спасибо за прекрасный опыт сотрудничества!
Ответный отзыв
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Диплом по социологии (6166)
Качественно и оперативно. Рекомендую!
Прекрасный опыт сотрудничества. Четкое техническое задание, постоянная связь, уточнения.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
11 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#31
Презентации
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#26
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#686
Базы данных
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#71
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#74
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#96
Показать все услуги