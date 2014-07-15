Орлов Андрей LevOrlovLevOrlov
Психолог, социолог, статист, философ.
Образование: кандидат философских наук.
15 лет работы в социологических центрах, опыт участия в подготовке, проведении многопрофильных социологических исследований на всех этапах работы.
Пишу и обрабатываю тексты любой сложности и направленности.
Качественно пишу любые виды работ (рефераты, курсовые, дипломные, магистерские, кандидатские) по гуманитарным наукам: философия, социология, религиоведение, культурология, психология, политология, конфликтология, паблик рилейшнз, реклама, СМИ.
Работаю с данными (сбор, обработка и анализ) социологических опросов, PR-кампаний, рекламных кампаний, психологических, маркетинговых, политологических, конфликтологических исследований.
Отлично знаком с с компьютерными пакетами SPSS Statistics, STATISTICA и.др.
Разрабатываю и провожу консультации по проектам, социальным иннициативам, акциям.
Разрабатываю сценарии проведения конференций, круглых столов, семинаров, тренингов.
Более 10 лет подготовки презентаций, брошюр, буклетов, лендингов, обложек, афиш любой сложности и по различной тематике.
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