Тексты, гуманитарные науки, работа с данными. Профессионально! Креативно!

Психолог, социолог, статист, философ.

Образование: кандидат философских наук.

15 лет работы в социологических центрах, опыт участия в подготовке, проведении многопрофильных социологических исследований на всех этапах работы.

Пишу и обрабатываю тексты любой сложности и направленности.

Качественно пишу любые виды работ (рефераты, курсовые, дипломные, магистерские, кандидатские) по гуманитарным наукам: философия, социология, религиоведение, культурология, психология, политология, конфликтология, паблик рилейшнз, реклама, СМИ.

Работаю с данными (сбор, обработка и анализ) социологических опросов, PR-кампаний, рекламных кампаний, психологических, маркетинговых, политологических, конфликтологических исследований.

Отлично знаком с с компьютерными пакетами SPSS Statistics, STATISTICA и.др.

Разрабатываю и провожу консультации по проектам, социальным иннициативам, акциям.

Разрабатываю сценарии проведения конференций, круглых столов, семинаров, тренингов.

Более 10 лет подготовки презентаций, брошюр, буклетов, лендингов, обложек, афиш любой сложности и по различной тематике.