Часть дипломной работы

объём дипломной работы должен содержать не более 80 стр тема дипломной работы" Роль и особенности пассивных операций в коммерческом банке" специальность "Финансы и кредит"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема диплома:
"Исследование влияния нарушений в стиле воспитания в родительской семье на развитие созависмости и контрзависимости у взрослого»
Необходимо сделать математическую обработку данных и подтвердить гипотезу исследования.
Для этого нужно имитировать опрос по двум методикам и двум опросникам. (методики в списке ниже).
На выходе нужен результат:
Сводные таблицы
Расчеты данных (с формулами)
Графики (если будут)
Если возможно бланки опросов
В исследовании планируется участие 40 женщин в возрасте 23-39 лет. Для исследования были выбраны следующие методики:
1. Методика "Родителей оценивают дети" (РОД). Данная методика была создана на базе методики АСВ И.А. Фурмановым и А.А. Аладьиным. Опросник включает в себя 120 утверждений, которые позволяют получить информацию по 18 шкалам.
После прохождения методики отсеется 12 человек (примерно) с не выявленными нарушениями стиля воспитания
2. Методика «Аддиктивная идентичность». Методика была разработана Короленко Ц.П., Дмитриевой Н.В., Левиной Л.В. Под аддиктивной идентичностью авторы понимают сложный социально-психологический феномен, формирующийся в процессе социализации личности на основе уникального индивидуального опыта и личностных особенностей, сопровождающийся уходом от реальности с помощью химического и нехимического аддиктивного агента и стойкой эмоциональной фиксацией на воздействии, изменившем дискомфортное психическое состояние. Методика позволяет выявить значимые для респондентов структурно-содержательные компоненты аддиктивной идентичности, являющиеся индикатором кризиса личностной идентичности, отражающими неудовлетворенность человека основными сферами своей жизни и связанные с этим негативные переживания.
Провести расчет влияния стиля воспитания и формирования аддиктивной идентичности
3. Опросник определения созависимости Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд . Данный опросник позволяет определить опасность развития зависимого поведения, а также наличие травмирующей ситуации, связанной с развитием.
4. Опросник определения контрзависимости Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд . Данный опросник позволяет определить опасность развития зависимого поведения, а также наличие травмирующей ситуации, связанной с развитием.
Сделать расчет связи стилей воспитания и наличия созависимости и контрзависимости
План исследования:
1. Определение типа семейного воспитания взрослыми, оценивающими свою родительскую семью с использованием .
2. Определение аддиктивной идентичности испытуемых
3. Определение наличия созависимых признаков у испытуемых
4. Определение наличия контразивимых признаков у испытуемых
5. Математическая обработка данных, поиск связей нарушений в стиле воспитания в родительской семье и наличием созависимости и контрзависимости у взрослых
6. Подтверждение или опровержение гипотезы исследования.
По объему 5-10 страниц. Срок сдачи 18 мая днем.
Весь материал есть, также есть остальная часть дипломной работы.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Вид работы: Дипломная работа металлургические машины и оборудование Тема: paзpa6oткa coвpeмeнныx кoнcтpyкций пpивoдa cкипoвoгo пoдъeмa дoмны для ycлoвий Чepeпeвeцкoгo мeт-гo зaвoдa"" Обьём: 80 есть метода http://yadi.sk/d/mhzwe6_lQJPSF и образец(вышлю в лс) содержание образца: http://joxi.ru/3aN0U_3JTJApU6qeeMI Дата сдачи нами готовой работы Вам: 2014-05-21 если есть что-то подобное готовое ...Закрыт10 лет назад
Нужно сделать курсовой проект по предприятию (подробности в методичке ) Срок 7-10 дней цена ?Закрыт10 лет назад
- $43
Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Безалкогольные газированные напитки. Объем: 45 стр. Уникальность 65% Цена 1500р. Интересует срок.Закрыт10 лет назад
- $250
дипломный проект на тему: проект электроснабженияЗакрыт10 лет назад
Требуется написание 4-х курсовых работ. Гражданское право, гражданский процесс, криминология , международное право. Необходимо описать по 20 вопросов в каждой. Подробности при общении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
1.1. Класифікація радіотехнічних та телевізійних систем і пристроїв за призначенням, видом використовуваних сигналів, діапазоном радіохвиль. 1.2. Теорія і техніка РТС як спеціальні розділи технічної кібернетики. Інформатики та обчислювальної техніки. 1.3. Поняття радіоканалу як середовища, ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Экономический анализ каркасно-монолитного и панельного домостроения в г. Челябинске. Объем: 85 стр. Уникальность 65% по антиплагиату. От клиента: Есть очень много информации на данную тему, но у меня не хватает времени всё обработать как нужно, ...Закрыт10 лет назад
Тема-роль анализа в управлении организацией(нужно сделать только практич. честь курсовой Объем -20 стр Срок-6 днейРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
25 стр. работы. На данный момент уникальность 25% (отчет предоставлю). Нужно не ниже 70%. Интересует рерайт, не замена символов и пр. Текст должен оставаться читабельным. Программа etxt. Тематика: лингвистика. Работу вышлю на почту. Стоимость, срок?Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт10 лет назад