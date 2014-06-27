Часть дипломной работы

Тема диплома:

"Исследование влияния нарушений в стиле воспитания в родительской семье на развитие созависмости и контрзависимости у взрослого»

Необходимо сделать математическую обработку данных и подтвердить гипотезу исследования.

Для этого нужно имитировать опрос по двум методикам и двум опросникам. (методики в списке ниже).

На выходе нужен результат:

Сводные таблицы

Расчеты данных (с формулами)

Графики (если будут)

Если возможно бланки опросов

В исследовании планируется участие 40 женщин в возрасте 23-39 лет. Для исследования были выбраны следующие методики:

1. Методика "Родителей оценивают дети" (РОД). Данная методика была создана на базе методики АСВ И.А. Фурмановым и А.А. Аладьиным. Опросник включает в себя 120 утверждений, которые позволяют получить информацию по 18 шкалам.

После прохождения методики отсеется 12 человек (примерно) с не выявленными нарушениями стиля воспитания

2. Методика «Аддиктивная идентичность». Методика была разработана Короленко Ц.П., Дмитриевой Н.В., Левиной Л.В. Под аддиктивной идентичностью авторы понимают сложный социально-психологический феномен, формирующийся в процессе социализации личности на основе уникального индивидуального опыта и личностных особенностей, сопровождающийся уходом от реальности с помощью химического и нехимического аддиктивного агента и стойкой эмоциональной фиксацией на воздействии, изменившем дискомфортное психическое состояние. Методика позволяет выявить значимые для респондентов структурно-содержательные компоненты аддиктивной идентичности, являющиеся индикатором кризиса личностной идентичности, отражающими неудовлетворенность человека основными сферами своей жизни и связанные с этим негативные переживания.

Провести расчет влияния стиля воспитания и формирования аддиктивной идентичности

3. Опросник определения созависимости Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд . Данный опросник позволяет определить опасность развития зависимого поведения, а также наличие травмирующей ситуации, связанной с развитием.

4. Опросник определения контрзависимости Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд . Данный опросник позволяет определить опасность развития зависимого поведения, а также наличие травмирующей ситуации, связанной с развитием.

Сделать расчет связи стилей воспитания и наличия созависимости и контрзависимости

План исследования:

1. Определение типа семейного воспитания взрослыми, оценивающими свою родительскую семью с использованием .

2. Определение аддиктивной идентичности испытуемых

3. Определение наличия созависимых признаков у испытуемых

4. Определение наличия контразивимых признаков у испытуемых

5. Математическая обработка данных, поиск связей нарушений в стиле воспитания в родительской семье и наличием созависимости и контрзависимости у взрослых

6. Подтверждение или опровержение гипотезы исследования.

По объему 5-10 страниц. Срок сдачи 18 мая днем.

Весь материал есть, также есть остальная часть дипломной работы.