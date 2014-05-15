Курсовой проект менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок152 просмотра
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Нужно сделать курсовой проект по предприятию (подробности в методичке )

Срок 7-10 дней

цена ?

10 лет назад
estrella1983
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад