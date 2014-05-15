Курсовая по дисциплине «Учет и анализ»

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка99 просмотров
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Тема-роль анализа в управлении организацией(нужно сделать только практич. честь курсовой

Объем -20 стр

Срок-6 дней

10 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад