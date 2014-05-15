Поднять уникальность работы

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок158 просмотров
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25 стр. работы.

На данный момент уникальность 25% (отчет предоставлю).

Нужно не ниже 70%.

Интересует рерайт, не замена символов и пр.

Текст должен оставаться читабельным.

Программа etxt.

Тематика: лингвистика.

Работу вышлю на почту.

Стоимость, срок?

10 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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