Безопасность труда, глава к диплому

Здравствуйте. Нужно срочно доделать 2-ю часть диплома. Тема: КОНЦЕПТ "СВОБОДА" С АМЕРИКАНСКОЙ,ТУРЕЦКОЙ И РУССКОЙ КАРТИНАХ МИРА. Объем: 15-20 стр. От клиента: Здравствуйте! Мне нужно доделать 2ую половину практической части. В первой половине я брала 4 словаря английских, турецких и ...