Безопасность труда, глава к диплому

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Нужна глава по безопасности труда к диплому на примере строительной компании.

План:

4. Безопасность труда

4.1 Анализ опасных и вредных веществ

4.2 Промсанитария

4.3 Техника безопасности (все, что связано с травматизмом, технологические процессы)

4.3.1 Электробезопасность

4.3.2 Вентиляция

4.3.3 Пожарная безопасность

4.3.4 План ликвидации аварий

4.4 Рассчитать любую вещь по безопасности (свет, пыль, вентиляция)

общий объем 15-18 страниц.

срок 4-5 дней

10 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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