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Курсовая анализ финансовой устойчивости предприят.
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Тема: Анализ финансовой устойчивости предприятия
Работу надо сделать на примере небольшой компании, данный по которой есть в виде дипломной работы.
Недостающие данные - смоделировать самостоятельно.
Согласно методичке, в курсовой работе должны быть отражены 8 направлений анализа.
Ориентировочный План:
Введение
1. Общая характеристика предприятия (организационно-правовая форма, краткая историческая справка, основные и дополнительные виды деятельности, организационная структура управления, ее анализ, основные технико-экономические показатели)
2. Анализ динамики и выполнения плана производства (оказания услуг/выполнения работ).
3. Анализ использования персонала и фонда заработной платы.
4. Анализ использования основных фондов предприятия.
5. Анализ оборотных средств предприятия.
6. Анализ материальных ресурсов
7. Анализ себестоимости услуг.
8. Анализ финансового положения.
9. Анализ финансовых результатов.
10. Анализ бизнес-среды предприятия.
Заключение
Список использованных источников
Приложение (формы статистической и финансовой отчетности за 3 года)
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срок 3 дня (до 20.00 - 17.05.2014)
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