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Тема: Административная реформа в РФ и ее отражение в области таможенного дела
Дисциплина: Институт административного и таможенного права
Курсовая работа состоит только из теории.
Обязательно отразить в работе стратегию развития таможенной службы до 2020 года.
Оформление по ГОСТу.
Оригинальность 60%.
Объем 25 страниц.
Срок сдачи: 17 мая
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