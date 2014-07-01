Курсовая по экономическому анализу

курсовая работа экономическое и организационное консультирование тема: Организационное консультирование как необходимый этап развития организационной культуры учреждения работа содержит: теория и практика требования: предоставить план к курсовой работе и методологию. Практическая часть должны ...
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