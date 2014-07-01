Курсовая по экономическому анализу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна курсовая по экономическому анализу.

Требования и условия — во вложении. Работа должна быть написана по реальному предприятию (лучше, если из СПБ).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки.

Оплата — Яндекс.Деньги (предпочтительно) / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

10 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
zaykaS
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с таким заказчиком. Спасибо