Нужна курсовая по экономическому анализу.

Требования и условия — во вложении. Работа должна быть написана по реальному предприятию (лучше, если из СПБ).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки.

Оплата — Яндекс.Деньги (предпочтительно) / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.