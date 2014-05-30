Дипломная работа - финансовое право, срочно

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правоведение

дипломная работа

финансовое право

Правовое регулирование денежного обращения РФ

теория и практика

раскрыть тему, без плагиата. Сноски в работе минимум 50, библиог-ий список

кол-во страниц 80

шрифт. инт: 14, 1.5

кол-во источников: 50

сноски: подстрочные

10 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад