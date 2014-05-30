Дипломная работа - финансовое право, срочно

диплом+программа: язык любой Разработка программы защиты в электронных ресурсах НОУВПО ИГУПИТ, Объем: 60, Дата сдачи: 2014-05-30 конкретных требований нет изначально тема была перефразирована в разработку программы требований по языку нет - любой надо сформировать требования к программе в виде пунктов ...