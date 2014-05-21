Курсовая работа Финансы

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Необходимо написать курсовую работу по дисциплине Финансы

Темы работы "Антиинфляционная политика: оценка эффективности применяемых методов снижения инфляции"

Объем работы 25 — 27 стр от введения до списком литературы.

Процент уникальности работы более 75% по etext antiplagiat

Оформление и структура работы в соответствии с методическими указаниями. Прикрепленный файл.

Перед выполнением работы хочу согласовать план (2 — 3 дня)

Сроки сдачи — до 15:00 21.05.2014 (21 мая).

Оплата — 1600 р

Жду ваши предложения!

10 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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