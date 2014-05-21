Курсовая работа Финансы

моя специальность "безопасность технологических процессов и производств объем 70- 100 стр к работе составлен календарный план методички нету как таковой но дали литературу которой пользоваться можно. на плагиат сказали прверять будут полностью преддипломная практика у меня уже была,и моя выбранная ...