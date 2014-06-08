Курсовая работа по лингвистике

Необходима помощь в дополнении курсового/дипломного проекта (кафедра бизнес-аналитики НИУ-ВШЭ) на тему: «Финансовый анализ коммерческого банка с применением информационных систем». Работа должна включать в себя 3 основных части (главы): 1) Теоретическая (предпосылки исследования и определение сущности анализа) 2) Практико-теоретическая (обзор ...
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Тема: Неологизмы в речи молодежи в Японии
Дисциплина: Лингвистика
Объем 20 страниц.
Оригинальность 60%.
Курсовая работа состоит только из теоретической части, оформление по ГОСТу.
Нужно рассмотреть состояние японского языка у современной молодежи, откуда заимствованы современные слова в японском языке, из английского языка например, их классификация.
Срок сдачи 14 мая.
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