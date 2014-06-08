Курсовая работа по лингвистике

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Тема: Неологизмы в речи молодежи в Японии

Дисциплина: Лингвистика

Объем 20 страниц.

Оригинальность 60%.

Курсовая работа состоит только из теоретической части, оформление по ГОСТу.

Нужно рассмотреть состояние японского языка у современной молодежи, откуда заимствованы современные слова в японском языке, из английского языка например, их классификация.

Срок сдачи 14 мая.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
montanacrash
Гукалов 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
10 лет назад
$15
1 день
Автор очень сильно подвел! До последнего обещал прислать, говорил, что немного осталось. А когда подошел срок, сказал что не успевает и пропал. Несерьезный подход к делу. Вообще ничего не прислал. Не советую с ним работать.
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