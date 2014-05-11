Финансовый анализ банка

Необходима помощь в дополнении курсового/дипломного проекта (кафедра бизнес-аналитики НИУ-ВШЭ) на тему:

«Финансовый анализ коммерческого банка с применением информационных систем».

Работа должна включать в себя 3 основных части (главы):

1) Теоретическая (предпосылки исследования и определение сущности анализа)

2) Практико-теоретическая (обзор методов анализа, характеристика исследуемого объекта)

3) Практическая (сам финансовый анализ, выводы)

Цели и содержание работы:

- Определение содержания, целей и задач финансового анализа

- Определение форм и методов финансового анализа

- Выявление особенностей целевой отрасли анализа (коммерческие банки) и критериев оценки

- Определение и описание научной новизны

- Выбор ИС для анализа

- Анализ финансового состояния коммерческого банка (или нескольких) с применением ИС

- Проверка полученных значений критериев на соответствие нормативам

- Оценка финансового состояния банка с выводами (на основе полученных данных/коэффициентов/динамики и так далее)

- Применимость научной новизны в дальнейшем

Оформление: шрифт 14, интервал 1,5.

Общий объем работы должен составить 65стр.

Сейчас есть 1 и 2 часть.

На данный момент не хватает именно практической части (анализ) и научной новизны.

Сейчас научная новизна мне представляется так: "разработка и применение методики проведения анализа фин состояния банка на основе уже имеющихся методик (ЦБ РФ или любых других) с помощью их комбинации (или выбором различных критериев оценки и так далее)"

В качестве основы использовать начальную версию работы, в ней присутствует почти вся теоретическая часть. В главу 3 можно добавить более удобный инструмент для анализа, если имеющиеся не подходят по каким либо причинам. Здесь файл прикрепить не удается, вот ссылка: http://rghost.ru/55820587

Работа нужна ОЧЕНЬ срочно, крайний срок 26 мая 2014!

Приветствуется обсуждение вопросов по работе (в т.ч. оплаты), я всегда на связи 24/7 для внесения правок и просмотра текущих ознакомительных версий текста!