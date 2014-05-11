Финансовый анализ банка

Тема: Анализ себестоимости продукции. Объем - 40 стр. Срок - как можно скорее
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима помощь в дополнении курсового/дипломного проекта (кафедра бизнес-аналитики НИУ-ВШЭ) на тему:
«Финансовый анализ коммерческого банка с применением информационных систем».
Работа должна включать в себя 3 основных части (главы):
1) Теоретическая (предпосылки исследования и определение сущности анализа)
2) Практико-теоретическая (обзор методов анализа, характеристика исследуемого объекта)
3) Практическая (сам финансовый анализ, выводы)
Цели и содержание работы:
- Определение содержания, целей и задач финансового анализа
- Определение форм и методов финансового анализа
- Выявление особенностей целевой отрасли анализа (коммерческие банки) и критериев оценки
- Определение и описание научной новизны
- Выбор ИС для анализа
- Анализ финансового состояния коммерческого банка (или нескольких) с применением ИС
- Проверка полученных значений критериев на соответствие нормативам
- Оценка финансового состояния банка с выводами (на основе полученных данных/коэффициентов/динамики и так далее)
- Применимость научной новизны в дальнейшем
Оформление: шрифт 14, интервал 1,5.
Общий объем работы должен составить 65стр.
Сейчас есть 1 и 2 часть.
На данный момент не хватает именно практической части (анализ) и научной новизны.
Сейчас научная новизна мне представляется так: "разработка и применение методики проведения анализа фин состояния банка на основе уже имеющихся методик (ЦБ РФ или любых других) с помощью их комбинации (или выбором различных критериев оценки и так далее)"
В качестве основы использовать начальную версию работы, в ней присутствует почти вся теоретическая часть. В главу 3 можно добавить более удобный инструмент для анализа, если имеющиеся не подходят по каким либо причинам. Здесь файл прикрепить не удается, вот ссылка: http://rghost.ru/55820587
Работа нужна ОЧЕНЬ срочно, крайний срок 26 мая 2014!
Приветствуется обсуждение вопросов по работе (в т.ч. оплаты), я всегда на связи 24/7 для внесения правок и просмотра текущих ознакомительных версий текста!
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