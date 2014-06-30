Курсовая по бухучету (6096)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Анализ себестоимости продукции.

Объем - 40 стр.

Срок - как можно скорее

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
VikaandIra
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оплата была произведена в срок.