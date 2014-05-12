Практическая часть диплома по менеджменту

Курсовая Предмет-Финансовый менеджмент Подробности во вложении
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практическую часть диплома. Объем 50-60 страниц.Предмет менеджмент. Работу нужно выполнить до 20-тых чисел мая. По поводу плана работы: у меня есть образец практической части диплома на мою же тему, нужно сделать примерно по этому образцу работу мне. Антиплагиат не менее 50%. Теоретическая часть диплома не нужна, я ее уже сделала! Объем работы 50-60 страниц.
Все расчеты необходимо производить, отталкиваясь от бухгалтерского баланса!!! На работе мне его предоставить не могут, к сожалению, говорят, что секретная информация. Поэтому наверное нужно будет его брать откуда-то... Необходимы расчеты рентабельности, ликвидности, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, бухгалтерский баланс (отчет о прибылях и убытках организации), данные о заработной плате сотрудников, все это за последние 3-5 лет, социограммы и SWOT-анализ и т. д. Нужны подробные пояснения ко всем расчетам. Также необходимо сделать выводы, выявить минимум 3 проблемы и написать способы решения этих проблем. Все расчеты необходимо производить отталкиваясь от бухгалтерского баланса. ВСЕ РАСЧЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫМИ И РЕАЛЬНЫМИ!!!Отправляю Вам работу в качестве образца! Можно сделать по аналогии, но ни в коем случае не копировать!!!Вся информация об организации на сайте: tcdk.ru
Практическая часть дипломной работы на примере Государственное Казенное Учреждения "Технический центр Департамента культуры города Москвы" (ГКУ "ТЦДК г. Москвы")
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