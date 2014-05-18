Курсовая. Сестринское дело в терапии.

Курсовая Предмет-Финансовый менеджмент Подробности во вложении
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Сестринское дело в терапии. Тема: роль медицинской сестры при уходе за больным с артериальной гипертензией. Защита 14 мая
13 мая срок
Обьём 20-25 стр
теория+практика
антиплагиат 50%
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