Курсовая. Сестринское дело в терапии.

Тема работы: Современная система микрофинансирования в России Предмет: Финансы и матстатистика пояснение, методичка и план с рекомендациями преподавателя во вложении срок до 15 мая бюджет 1500 руб переработанный текст с мусорок типа сайтов рефератов не допускается, будут проверять на плагиат, ...