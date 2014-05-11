Реферат по литературе (6235)

Тема: Изображение города в лирике начала ХХв.: Блок, Ахматова, Мандельштам, Маяковский, Пастернак (поэты по выбору).

Объем - 13 стр.

Срок - 11.05.14

сравнив двух или более авторов, найти у них общие черты в изображении города.

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