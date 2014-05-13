Реферат по экономической социологии

Предмет: Экономическая социология

Тема: Модели хозяйственных систем и хозяйственных идеологий

Тип: referat

Объем: 15 листов

Срок: 13.05.2014

Пожелания:

Объем: 15 страниц. 1 страница - цели (конечный предполагаемый результат) и задачи работы (этапы достижения цели), со 2 по 12 (13) включительно - текст реферата, в самом начале необходимо объяснить используемые в реферате термины. 13\14 страница - резюме, заключение. 15 стр - список литературы. Ссылки на используемые источники необходимо сделать внизу на каждой странице (в сноске).