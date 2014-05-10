Дипломная работа

Тема: Разработка мероприятий по внедрению и продвижению новых услуг предприятия (на примере ООО «Эдельвейс» г. Москва)

План работы:

Введение.

Глава I. Продвижение новых услуг в кафе ООО «Эдельвейс»

1.1. Реклама – инструмент продвижения.

1.2. Акции на предприятии.

1.3. Особенности продвижения в ресторанном бизнесе.

Глава II. Анализ деятельности предприятия ООО «Эдельвейс» и анализ основных экономических показателей.

2.1. Общая характеристика ООО «Эдельвейс».

2.2. Анализ ассортимента услуг.

2.3. Анализ коммуникативной политики.

2.4. Анализ потребительских предпочтений.

2.5. Анализ конкурентов.

Глава III. Мероприятия по внедрению новых услуг в кафе «Эдельвейс» и продвижению их на рынок.

3.1. Разработка новых услуг.

3.2. Мероприятия по продвижению услуг на рынок.

3.3. Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий.

Заключение

Список литературы

Приложение

Объем работы 80 страниц. Оригинальность не менее 70%.

В 1 главе реклама услуг в кафе, какие акции проводятся и продвижение этих услуг на рынке ресторанного бизнеса в кафе ооо эдельвейс, пункты где -то по 8-9 страниц (1.1., 1.2., 1.3.) Ведение тоже 1,2 страницы.

В пункте 2.4. второй главы должны быть анкеты, (как приложение), графики, диаграммы как услуги в кафе предоставляются какая услуга была востребована больше в сравнении двух анкет графиков и т.д. метод сравнения

Время работы квалифицированного персонала анализ услуг таблицы несколько конкурентов описать кухню их услуги сравнить - это по конкурентоспособности.

Оформление по ГОСТу.

Сдача работы по главам. На всю работу около двух недель.