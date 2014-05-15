Курсовая Основная и дополнительная оплата труда

Нужен реферат по экономике Тема " Малое и среднее предпринимательство" объем 15 страничек 14 шр 1,5 интервал литература 2012-2014 год что должно быть обязательно: введение (1 стр.) заключение (0,5 стр.) статистика из стат сборников цитирование законов по минимуму (только ссылки) список литературы 4-5 источников чего не ...