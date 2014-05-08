Написать 3-ю главу диплома + исправить остальное.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки94 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать третью главу к диплому.

Объем 3-ей главы 25 стр.

+ исправить в дипломе то,что выделено желтым.

Уникальность 3-ей главы 40 % по антиплагиату.

Интересует цена - срок.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад