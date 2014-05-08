Тема: "Местные бюджеты и их роль в бюджетной системе РФ" (с практич. частью) Практика в Федеральном казначействе. Объем: 65л. СРОК: ДО 15 мая! План не согласован. Оформление по ГОСТу. Требования: 1. Уникальность текста от 75% и выше по шкале системы "Антиплагиат" 2. ...
Написать 3-ю главу диплома + исправить остальное.
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Здравствуйте.
Нужно написать третью главу к диплому.
Объем 3-ей главы 25 стр.
+ исправить в дипломе то,что выделено желтым.
Уникальность 3-ей главы 40 % по антиплагиату.
Интересует цена - срок.
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