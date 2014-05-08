Написать 3-ю главу диплома + исправить остальное.

Тема: "Местные бюджеты и их роль в бюджетной системе РФ" (с практич. частью) Практика в Федеральном казначействе. Объем: 65л. СРОК: ДО 15 мая! План не согласован. Оформление по ГОСТу. Требования: 1. Уникальность текста от 75% и выше по шкале системы "Антиплагиат" 2. ...