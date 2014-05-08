Курсовая по статистике

добрый день! нужно сделать доклад и презентацию к дипломной работе. Презентация 10 слайдов. Доклад 4-5 страниц. Бюджет 600 рублей за все. Срок 9 мая вечер.
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задание во вложении
срок 6 дней
АП 72%
цена?
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