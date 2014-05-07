Доклад и презентация к дипломной работе

$17
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок102 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

добрый день!

нужно сделать доклад и презентацию к дипломной работе.

Презентация 10 слайдов.

Доклад 4-5 страниц.

Бюджет 600 рублей за все.

Срок 9 мая вечер.

10 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Курсовая по психологии

    $45

    Предмет, дисциплина: Психология Тема работы: Влияние социометрического статуса на уровень тревожности у детей дошкольного возраста Тип работы: Курсовая Содержание: Теория+практика (в работе должно быть исследование) Объем работы: 20 страниц Срок выполнения: 13 мая Антиплагиат от ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая по литературе

    $55

    Предмет, дисциплина: Стилистика и литературное редактирование Тема работы: Нарушение лексико-грамматических норм в публицистическом тексте Тип работы: Курсовая Содержание: Теория+практика Объем работы: 20-25 страниц Срок выполнения: 12 мая В работе желательно чтобы правильно были указаны ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Пояснительная записка

    1. Написать пояснительную записку к курсовой работе на тему Прогнозирование курсов валют. Рабочая программа написана. Представляет собой клиент для работы с локальной базой данных, в которой хранятся курсы валют с 2000 года (евро и доллар) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа Mary Barton by Elizabeth Gaskell

    $50

    Рассуждение на социальные тему поднятые в произведении. Минимум три главы по 7-8 страниц. Проблемы того времени в викторианской Англии, проблемы идустриализации. Тема отнашений между рабочим и классом и работодателями. Положение женщины в обществе, в частности ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом по бух. учету

    Дипломная работа, которую нужно срочно довести до ума. Тема: Бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, его структура, содержание и предназначение на примере…. Защита у клиента в июне, а 13 мая надо работу в полном объеме показать преподавателю для замечаний ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа

    Тема: Отношения Евросоюза, США и Канады. Объем 30 страниц. Оригинальность не менее 80%. Курсовая работа состоит только из теоретической части, 3 главы, оформление по ГОСТу. Желательно тему раскрыть об отношениях Евросоюза, США и Канады на современном этапе. Срок сдачи 14 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад