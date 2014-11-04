Курсовая по литературе

$55
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка96 просмотров
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Предмет, дисциплина: Стилистика и литературное редактирование

Тема работы: Нарушение лексико-грамматических норм в публицистическом тексте

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 20-25 страниц

Срок выполнения: 12 мая

В работе желательно чтобы правильно были указаны цель,задача, объект и предмет.

Также,чтобы была раскрыта тема курсовой. Был приведен в практической части анализ, примеры печатных СМИ за 2014 год.

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10 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$55
4 дня
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