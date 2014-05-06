Курсовая, внешний аудит

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая

Предмет Вне-шний ауд-ит

Тема "Ауд-ит расс-четов по опл-ате тру-да" на примере конкретной организации

Объем не больше 40 листов

срок до 13 мая

Есть план

АП от 65%

10 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад