Иностранные инвестиции

Очень срочно нужен человек, который до завтрашнего обеда (до 14 часов по Москве) сможет написать реферат на 15-20 страниц на тему "Энергетические проблемы российского Крыма и пути их решения". Задержка не допускается. За какую сумму готовы взяться? Без ...