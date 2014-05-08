Курсовая по менеджменту

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Предмет: Менеджмент организации

Тема: Современные методы предупреждения деструктивных конфликтов в организации (на примере конкретной организации)

Тип: курсовая

Объем: 30 листов

Срок: 08.05.2014, желательно 7.05

Пожелания:

Проверка на АП не требуется. методичку прикрепляю.. Должны быть сноски обязательно ....

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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