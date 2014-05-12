Презентация экскурсии по Ростову

Можно взять город Ростов Великий и к примеру 6 точек исторических желательно не далеко друг от друга находящиеся к примеру (памятник, или улица или здания) исторического значения, и т.д...Должны быть также фото этих памятников и рассказать об объектах.

ород:Ростов Великий.

6 точек.: 1.Спасо-Яковлевский монастырь

2.Скульптура "Олень"

3. Георгиевский Белогостицкий монастырь

4.Музей ростовского купечества

5.Церковь Вознесения над гробом Исидора Блаженного

6. Ростовский Кремль

Требования к презентации:

Разработать и представить в виде карты-схемы маршрут экскурсии

Подготовить «портфеля экскурсовода»

Составить перечень объектов

Охарактеризовать возрастные особенности участников экскурсии

Рассчитать по времени, сколько будет занимать экскурсия

Сделать вступительное слово по экскурсии

Представить изображения объектов экскурсии (от 5 до 12), если необходимо, в различных ракурсах

Рассказать об объектах экскурсии

Сделать заключительное слово по экскурсии

срок-стоимость?