Презентация экскурсии по Ростову

кто может помочь с работой , методичка во вложении, задание написано на стр. 5, вариант 7 и 10, пишите срок и цену за работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Можно взять город Ростов Великий и к примеру 6 точек исторических желательно не далеко друг от друга находящиеся к примеру (памятник, или улица или здания) исторического значения, и т.д...Должны быть также фото этих памятников и рассказать об объектах.
ород:Ростов Великий.
6 точек.: 1.Спасо-Яковлевский монастырь
2.Скульптура "Олень"
3. Георгиевский Белогостицкий монастырь
4.Музей ростовского купечества
5.Церковь Вознесения над гробом Исидора Блаженного
6. Ростовский Кремль
Требования к презентации:
Разработать и представить в виде карты-схемы маршрут экскурсии
Подготовить «портфеля экскурсовода»
Составить перечень объектов
Охарактеризовать возрастные особенности участников экскурсии
Рассчитать по времени, сколько будет занимать экскурсия
Сделать вступительное слово по экскурсии
Представить изображения объектов экскурсии (от 5 до 12), если необходимо, в различных ракурсах
Рассказать об объектах экскурсии
Сделать заключительное слово по экскурсии
срок-стоимость?
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Тема: Комплексный анализ маркетинга предприятия Объем - 30-35 стр. Срок - месяц 1. Общая характеристика предприятия (организации, фирма) - полное название предприятия; - историческая справка о создании и развитии предприятия; - форма собственности, отраслевая принадлежность; - ведомственная подчиненность - характер деятельности; - анализ основных технико-экономических ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема: Автоклав для гидрогенизации жиров Объем - 20 стр. Срок - 12.05.14 .Автоклав для гидрогенизации жиров Масса загружаемого сырья 7т Масло подсолнечное. 4 Пункт расчетной части делать не надо. 3 пункт графической части делать не надо. А1 Лист ...Закрыт10 лет назад
Тема: Финансовый анализ Объем - 25 стр. Срок - 11.05.14 Нужен финансовый анализ любого действующего предприятия/фирмы. Работа должна содержать практические расчеты и выводы без рассмотрения теоретических вопросов. 1. титульный лист (приложение А) 2. задание (приложение Б) 3. реферат (аннотация) 4. актуальность 5. список использованных ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Информация по заказу Тема работы дискуссии в Коминтерне по вопросам китайского комунического движения 1920е годы Тип работы курсовая Объем работы 40 Предмет работы история Срок исполнения 2014-05-12 Ваши пожелания к работе Введение Раздел 1.Разработка стратегии и тактики китайского комунического движения (1921-19250 Раздел 2.Племика в ВКП(б) и Коминтерне ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим перевод реферата (7-10 листов) с английского на латышский язык , тема турмзма.Закрыт10 лет назад
- $250
Тема: Технология ремонтно-строительных Объем работы: 30 стр. Кол-во чертежей: 2 Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения. Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Бюджeтиpoвaниe дeятeльнocти opгaнизaции и пyти eгo coвepшeнcтвoвaния нужна 2 глава, пункты 2.2 2.3 2.4 план утвержден, тема утверждена, методичка есть, сайт с отчетностью предприятия есть есть 1 глава детальное задание тут: http://yadi.sk/d/CbTATgUFP44Ba до 12 мая стоимость?Закрыт10 лет назад
Курсовая Тема "Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами" 25-40 страниц Сдать нужно 12.05.14 теория и практика(план аудиторской проверкиРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Бизнес-план собственной гостиницы Дипломная, 70 страниц Методичка в приложенном файле Необходимо сначала подготовить план для согласования, после этого только приступаем к работе. Сроки - дней 10Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад