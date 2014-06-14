Курсовая по финансовому менеджменту (6192)

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Тема: Финансовый анализ

Объем - 25 стр.

Срок - 11.05.14

Нужен финансовый анализ любого действующего предприятия/фирмы.

Работа должна содержать практические расчеты и выводы без рассмотрения теоретических вопросов.

1. титульный лист (приложение А)

2. задание (приложение Б)

3. реферат (аннотация)

4. актуальность

5. список использованных сокращений (если в работе используются сокращения, которые не являются общеизвестными)

6. оглавление (содержание)

7. введение

8. основная часть работы

9. заключение

10. библиографический список

11. приложения

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10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
penzakyrs
Сергей 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
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