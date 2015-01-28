Дипломная работа по праву

Тема: Моделирование систем гидродинамического типа Дисциплина: Математика Необходима только теоретическая часть по заданному плану (в приложении). Объем 40-50 страниц. Оригинальность 60%. В дипломной работе 3 главы. По дипломной работе нужна только теоретическая часть работы. Без практики и примеров. Имеется план, ...