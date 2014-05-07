Работа по маркетингу (6183)

Эссе по предмету «Аудит» на тему: Порядок построения выборки. Требования: Антиплагиат не менее 75% (antiplagiat.ru) Использовать современные источники (книги, статьи, публикации в интернете) (изданные за последние 6 лет). При описании использовать примеры, касающиеся деятельности аудитора.