Работа по маркетингу (6183)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Разработка маркетинговой компании для реальной компании с использованием нейромаретинговых методов

Объем - 20 стр.

Срок - 07.05.14

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад