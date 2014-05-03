Диплом по маркетингу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тема: Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия магазина Kanzler

объем 80 стр.

диплом нужен срочно! писать частями

есть методичка, отчет по практике и план

10 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Экономический анализ производственно-хоз. деят.

    Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности. Курсовая работа. Срок - как можно быстрее. Последние цифры пароля 21 (для выбора варианта). Запускать архив файлом run

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать методичку в LATEX

    Есть исходный материал - фотографии рукописных лекций по математическому анализу(Интегральное исчисление). Ваша задача сверстать методичку. Ищу несколько исполнителей, т.к. срок - всего 2 дня. Лекции изобилуют формулами, поэтому прошу сразу указывать стоимость набора 1 страницы. Оплату поэтапная: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная работа

    Тема дипломной работы : Синтез поэзии и живописи в русских футуристических книгах А. Крученых и О. Розановой - Утиное гнездышко, Тэ ли лэ В первую очередь нужен очень подробный план по пунктам, рациональный Основные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа :Разработка управленческих решений

    $55

    Необходимо написать курсовую работу по предмету Разработка управленческих решений Темы работы «Особенности разработки управленческих решений в группе Объем работы 25 — 27 стр от введения до списком литературы. Теоретическая и практическая часть(где практическая пишется на примере конкретной ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом телекоммуникации (магистерская)

    Добрый день. Необходимо написать магистерскую дипломную работу на тему: "Дослідження алгоритмів розрахунку показників ефективності системи управління мережами наступного покоління із застосуванням методу експертних оцінок" Лично для меня. Никак не хватает времени. Содержания работы разделается на 3 пункта: 1. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Экономика реферат

    Необходимо написать реферат на тему:Государственная политика и политика предприятий в области инвестиционной и инновационной деятельности предприятия и источники финансирования инноваций. Объем 20-25 стр. Шрифт 14, интервал 1, 5 оригинальность не менее 60%

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом: Экономика недвижимости

    Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Анализ методов проведения оценки недвижимости жилого дома(оценка квартиры) Объем: 90 стр Уникальность от 73% по системе антиплагиат. Интересует цена - срок.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом по финансовому менеджменту (6177)

    Тема: Разработка системы KPI на примере компании ОАО "Компания М.видео". Объем - 25 стр. Срок - 06.05.14 Нужно сделать введение на 2-3 страницы и теоретическую часть на 15-20 страниц. При выполнение работы строгое соблюдение методических указаний, использовать литературу ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад