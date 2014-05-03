Дипломная работа

Тема дипломной работы :

Синтез поэзии и живописи в русских футуристических книгах А. Крученых и О. Розановой - Утиное гнездышко, Тэ ли лэ

В первую очередь нужен очень подробный план по пунктам, рациональный

Основные направления:

- Синтез почерка, текста и рисунков

- Художественное письмо (слово и буква как рисунок)

- Цвет как эквивалент звука, взаимодействие цвета и звука в этих книгах, цветопоэзия

- Затрудненное восприятие заумной поэзии и живописи

- Важно изучить сам процесс создания этих книг, свидетельства сотрудничества поэта и художницы (письма)

Основные положения кратко сформулированы в присоединенном документе.

Во втором документе несколько страниц из изучаемых книг Крученых и Розановой ( в каждой книге по 14 страниц).

План нужен по такой схеме :

I

A

a)

b)

c)

d)

B

a)

b)

c)

d)

C

a)

b)

c)

d)

Работа состоит из трех больших частей (три большие римские цифры с соответствующими подпунктами).

Объем дипломной работы 80 страниц ( 15 из них написано) - остается 65.

Требование в эл виде.