Дипломная работа

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Тема дипломной работы :

Синтез поэзии и живописи в русских футуристических книгах А. Крученых и О. Розановой - Утиное гнездышко, Тэ ли лэ

В первую очередь нужен очень подробный план по пунктам, рациональный

Основные направления:

- Синтез почерка, текста и рисунков

- Художественное письмо (слово и буква как рисунок)

- Цвет как эквивалент звука, взаимодействие цвета и звука в этих книгах, цветопоэзия

- Затрудненное восприятие заумной поэзии и живописи

- Важно изучить сам процесс создания этих книг, свидетельства сотрудничества поэта и художницы (письма)

Основные положения кратко сформулированы в присоединенном документе.

Во втором документе несколько страниц из изучаемых книг Крученых и Розановой ( в каждой книге по 14 страниц).

План нужен по такой схеме :

I

A

a)

b)

c)

d)

B

a)

b)

c)

d)

C

a)

b)

c)

d)

Работа состоит из трех больших частей (три большие римские цифры с соответствующими подпунктами).

Объем дипломной работы 80 страниц ( 15 из них написано) - остается 65.

Требование в эл виде.

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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